С 1 марта новый приказ МВД коснется всех водителей

МВД готовит приказ о введении в эксплуатацию единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО), сообщают «Вести:Приморье».

Уведомление о начале разработки документа размещено на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. Об этом пишет «РГ».

С 1 марта следующего года эта система станет жизненно необходима. Дело в том, что все диагностические карты будут оформляться непосредственно в ней. Для этого была проведена глубокая модернизация ныне действующей ЕАИСТО. "Российская газета" уже писала, что в тестовом режиме к ней начали подключать операторов техосмотра.

В систему добавили средства криптозащиты. Операторы и эксперты смогут в нее заходить только с помощью усиленной квалифицированной цифровой подписи. Это должно защитить систему от того, что ею воспользуются для оформления диагностических карт те, кто на это право не имеет.

Сейчас, например, ключи от действующей системы как-то попадают в сторонние руки. А сведения о диагностических картах в нее заносят даже нечистые на руку страховые агенты.

Напомним, что действующую систему разработал Российский союз автостраховщиков. При этом использовало эту систему МВД. И до сих она работает в режиме опытной эксплуатации. Несколько лет МВД предпринимало попытки ввести ее в полноценную эксплуатацию, но дальше попыток дело не шло. Возможно, сейчас, после модернизации, это получится.

Кроме того, что она должна быть защищена от постороннего доступа, на нее ляжет еще и большая информационная нагрузка. Ведь в систему будут загружаться фотографии автомобилей - по две на каждую диагностическую карту. Без фотографии невозможно ни начать оформлять эту карту, ни завершить ее оформление.

Еще дополнительная нагрузка будет заключаться в том, что система должна будет считать количество оформленных диагностических карт на пункте техосмотра. С 1 марта это количество будет контролироваться автоматически. Известна пропускная способность того или иного пункта ТО. Она рассчитывается по специальной формуле. Оформить больше диагностических карт, чем может пункт через себя пропустить автомобилей, оператору попросту не удастся. Впрочем, тут заложена погрешность в 5 процентов. То есть если пропускная способность пункта - 100 машин в сутки, то он сможет оформить 105 диагностических карт. А 106-ю ему не должна дать оформить сама система ЕАИСТО.

Сейчас некоторые операторы умудряются оформлять тысячи диагностических карт. При строгом подсчете, на техосмотр одной машины у них уходит 5 минут. Понятно, что в такой ситуации речь идет о ярко выраженной торговле диагностическими картами, а не о проверке технического состояния автомобилей.

Вся реформа техосмотра направлена именно на то, чтобы закрыть такую торговлю и обеспечить подлинную проверку технического состояния автомобилей. Сейчас, по скромным экспертным подсчетам, 80 процентов диагностических карт покупается. Техосмотр превратился в дополнительный налог на автовладельцев. При этом автомобилистов это положение вполне устраивает. Недаром они предлагают вообще отказаться от техосмотра легковушек, не задействованных в коммерческих перевозках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]