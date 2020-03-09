С 1 марта вводятся изменения в техосмотр и новая методика расчета стоимости ТО

МВД разрабатывает новую единую автоматизированную систему техосмотра - ЕАИСТО. Она уже в высокой степени готовности. Ожидается, что с 1 марта, когда вступят в силу основные изменения в техосмотре, диагностические карты будут оформляться только через эту систему, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету".

За проведением техосмотра автомобиля будет установлено постоянное видеонаблюдение.

Предполагается, что она сильно усложнит оформление диагностических карт без осмотра машины. Напомним, что с 1 марта следующего года техосмотр будет проводиться по новым правилам. Чтобы не допустить продажи диагностических карт без осмотра машины, предусмотрено несколько вещей. Например, обязательное фотографирование машины до и после осмотра. При этом требования к фотографиям, установленные приказом минтранса, предусматривают, что координаты съемки могут отличаться от координат пункта техосмотра не более чем на 150 метров.

Оформление диагностических карт будет производиться непосредственно в электронном виде в новой ЕАИСТО. Эксперт-техник должен будет войти в систему с помощью своей электронной подписи. Техосмотр начнется с того момента, как в систему будет внесена первая фотография. Оформление карты онлайн будет под постоянным контролем.

Несовпадение данных не даст возможности продолжить ее оформление. Например, нет первой фотографии - нет возможности оформления диагностики. Номер автомобиля говорит о том, что он другой категории, нежели которую данный пункт техосмотра может проверять, - карту не получится заполнить.

Система сама посчитает количество автомобилей, которые прошли ТО на данном пункте. И сравнит эти данные с пропускной способностью пункта. Пропускную способность в обязательном порядке надо указывать при аккредитации пункта в Российском союзе автостраховщиков.

Если диагностическая карта будет оформлена сверх лимита пропускной способности пункта ТО, то система ЕАИСТО ее просто не пропустит. Правда, установлен некий лимит возможного превышения - 5 процентов. То есть если пропускная способность пункта ТО установлена в 100 автомобилей, то оформить диагностические карты он сможет только на 105 автомобилей. А 106-му автомобилю система даст от ворот поворот.

ГИБДД получит право надзора над техосмотром. Как пояснили в ведомстве, это необязательно будет контрольная закупка, хотя и такого там не исключают. Например, можно приблизить маршруты патрулирования к пунктам техосмотра. Это позволит установить, сколько реальных машин прошло через тот или иной пункт, сравнить это с оформленными диагностическими картами. А также уточнить реальную пропускную способность того или иного пункта ТО.

Пока не совсем понятно насчет тарифов на техосмотр. С одной стороны, нынешняя методика определения стоимости подвергается критике. Ведь именно на ее основе регионы устанавливают верхнюю планку цен этой услуги. Но не может ТО стоить 140 рублей. Это не оправдывает даже зарплату экспертов-техников.

ФАС сейчас готовит новую методику расчета стоимости ТО. Однако недавно перед этим ведомством была поставлена новая задача: установить помимо максимальной стоимости минимальную. ФАС против такого подхода. Во-первых, они готовят методику исходя из действующих цен на те или иные услуги. То есть они указывают факторы, которые влияют на формирование стоимости услуги. Установить минимально возможную стоимость при таком подходе - просто противоречит логике. Если ФАС посчитала стоимость, то это справедливая стоимость, а не максимальная или минимальная.

Однако минэкономразвития настаивает на расчете минимально возможной цены техосмотра. Дело в том, что при проведении тендеров на техосмотр некоторые операторы демпингуют, указывая в стоимости услуги один рубль или 50 рублей, - это реальные факты. Понятно, что техосмотр не может столько стоить, но эти компании с такими ценами выигрывают тендеры. Чтобы поставить заслон подобным фиктивным сделкам, минэкономразвития и хочет иметь минимальную стоимость услуги.

Сами операторы установку нижней планки не считают нужной. При том подходе и тех ограничениях, которые вступят в силу с 1 марта, ни один оператор сознательно не пойдет на такой демпинг. Все выровняет рынок. И вообще, стоимость услуги должна регулироваться рынком, считают они.

Кроме всего прочего, надо иметь в виду, что у нас сейчас наблюдается дефицит пунктов техосмотра. Их общая пропускная способность не сможет удовлетворить всех автомобилистов. То есть с 1 марта можно ожидать огромных очередей из желающих получить такую услугу.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]