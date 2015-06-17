Содержимое посылки из Приморья ввело в ступор получателей в Краснодаре

В одном из приморских пабликов опубликовано фото, на котором видно бетонный блок, установленный на деревянном поддоне, сообщают «Вести:Приморье».

Оказывается, так выгладит двигатель на Land Cruiser, который по объявлению на известном сайте заказал из Приморья житель Краснодара. При этом отмечается, была произведена 100-процентная предоплата.

«Когда покупаешь двигатель на фарпосте по полной предоплате. Кто парням в Краснодар отправил "двигатель" на Toyota Land Cruiser? Бессовестные»,

пишет автор поста.

«4D56 так и выглядит».

«Ничего страшного, ещё походит».

«Покупатель видимо просто блок без башки просил отправить, ему и отправили просто блок».

«Заява, по квитанции дата сдачи в ТК, камеру смотрим кто сдавал. Усе».

Отметим, полиция Приморья неоднократно обращалась к жителя края, быть бдительнее, совершая покупки через сайты объявлений. Не сообщать данных банковских карт незнакомым гражданам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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