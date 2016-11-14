Столб-"наркоман": пользователи соцсети обсуждают одну картинку во Владивостоке с разницей в месяц

Столб освещения в поселке Экипажном на Русском острове прогнулся еще после мощного ледяного дождя, прошедшего 19-20 ноября, - сообщает "Вести: Приморье". Прошел уже ровно месяц, а электрики и не думают исправлять объект.

Инстаграм-паблик blog_vladivostok опубликовал фотографии, сделанные 19 декабря и месяц назад.

"Разница на фото один месяц. Экипажный. До весны продержится? Как думаете?", - спрашивает blog_vladivostok.

"Столб-наркоман выгнуло", "Приуныл", "Электрикам некогда - они здесь свет чинят через день, а то и каждый день. Вот только сделали после очередного отключения... Здесь всё вот так, на соплях сделано", "Если никто чем-нибудь не зацепит, ещё лет 20 простоит ", "Весь город израненый... Одни обещания: через неделю сделаем, через неделю сделаем", - комментируют подписчики паблика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]