«Зачет» за деньги: преподаватель вуза попался на взятках

В Приморском крае в суд направлено уголовное дело по факту серии мошенничеств, совершенных сотрудником образовательного учреждения, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте поступила информация о том, что в одном из высших образовательных учреждений города Владивостока, должностное лицо, обманным путем получает от студентов денежные вознаграждения за возможность проставить отметки о якобы успешно сданных зачетах и экзаменах.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте установлен и задержан 62-летний работник данного вуза, причастный к тринадцати эпизодам мошеннической деятельности, отметили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Общая сумма незаконно полученных от учащихся денежных средств составила порядка 80 тысяч рублей.

В ходе допроса мужчина рассказал, что при разговоре со студентами он намеренно вводил их в заблуждение о том, что может повлиять на преподавателей кафедры и поспособствовать в сдаче зачетов за материальное вознаграждение.

Денежные средства, полученные от студентов мужчина использовал для личных целей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте по ч.1. и ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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