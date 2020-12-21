Новости Общество Экономика
Сегодня, 16:26

Новый закон коснется владельцев индивидуальных жилых домов

Новый закон коснется владельцев индивидуальных жилых домов

Дачную амнистию, срок которой истекал в марте 2021 года, продлили ещё на пять лет. В Госдуме надеются, что к этому времени все желающие смогут оформить права на загородную недвижимость по упрощённой схеме, сообщают «Вести:Приморье».

Закон, вступающий в силу 19 декабря, теперь касается не только летних дачных домиков, но и индивидуальных жилых домов. Как воспользоваться амнистией, разбиралась «Парламентская газета».

В список включили индивидуальные жилые дома, соответствующие параметрам, определённым в Градостроительном кодексе. Такой дом не может быть выше 20 метров, и в нём не должно быть более трёх надземных этажей.

Также в упрощённом порядке можно оформить собственность на все постройки на участке — это гаражи, бани, хозяйственные строения.

Гражданам, которые хотят оформить дачу в собственность, следует обратиться в МФЦ и заполнить декларацию об объекте недвижимого имущества в двух экземплярах. Бланк декларации можно скачать заранее, но лучше заполнять его вместе со специалистом. В документе указываются персональные данные хозяина дома, адрес постоянного проживания собственника, а также местонахождение недвижимости и кадастровый номер земельного участка. Необходимо указать площадь дома, этажность, год строительства, наличие отопления, электричества и водопровода.

К декларации прилагается копия паспорта заявителя и технический план земельного участка. Если такого плана нет, составить его поможет кадастровый инженер. Если ранее право на земельный участок не было зарегистрировано, необходимо также предоставить правоустанавливающие документы на землю.

После 1 марта 2026 года оформить собственность на дом, построенный без уведомления местных властей, можно будет только в судебном порядке. При этом придётся доказывать, что здание не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой.

«Амнистия должна быть продлена не на один или два года, а на пять лет, для этого есть все основания», — сказал глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству  Павел Крашенинников.

Дачники очень ждали принятия этого закона, сказал «Парламентской газете» председатель Союза садоводов России, член Комитета Госдумы по природным ресурсам Олег Валенчук. «Считаю, что до 2026 года все желающие успеют воспользоваться дачной амнистией, это хороший запас времени, чтобы завершить процесс оформления домов в собственность», — отметил депутат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. Дачник от 21.12.2020 21:33
    За что хотят меня амнистировать? Звучит как "пожалеть преступника". А я вовсе не преступник. Земельный участок в 6 соток под дачу я не захватывал самовольно, а получал от государства на основании действующих в то время законодательных норм и правил. Дачный домик (по нормативам СССР - "не выше, не шире") построил как разрешалось. Чтобы не доставлять неудобства соседям, забетонировал стенки ямы под туалет. Теперь это считается "фундаментом", а туалет - капитальной постройкой. Если Россия является правопреемником СССР, то Россия обязана признавать действующие в СССР законы и правовые нормы. Согласен, что со временем законодательство меняется, в том числе и в отношении дачных участков. Так, прежде всего, государство само должно все приводить в соответствии с новыми законами, а не "нагибать" дачников, большинство из которых люди возрастные. А то, вроде, "благодетели" нас за что-то прощают. АМНИСТИЯ!

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме