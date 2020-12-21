Новый закон коснется владельцев индивидуальных жилых домов

Дачную амнистию, срок которой истекал в марте 2021 года, продлили ещё на пять лет. В Госдуме надеются, что к этому времени все желающие смогут оформить права на загородную недвижимость по упрощённой схеме, сообщают «Вести:Приморье».

Закон, вступающий в силу 19 декабря, теперь касается не только летних дачных домиков, но и индивидуальных жилых домов. Как воспользоваться амнистией, разбиралась «Парламентская газета».

В список включили индивидуальные жилые дома, соответствующие параметрам, определённым в Градостроительном кодексе. Такой дом не может быть выше 20 метров, и в нём не должно быть более трёх надземных этажей.

Также в упрощённом порядке можно оформить собственность на все постройки на участке — это гаражи, бани, хозяйственные строения.

Гражданам, которые хотят оформить дачу в собственность, следует обратиться в МФЦ и заполнить декларацию об объекте недвижимого имущества в двух экземплярах. Бланк декларации можно скачать заранее, но лучше заполнять его вместе со специалистом. В документе указываются персональные данные хозяина дома, адрес постоянного проживания собственника, а также местонахождение недвижимости и кадастровый номер земельного участка. Необходимо указать площадь дома, этажность, год строительства, наличие отопления, электричества и водопровода.

К декларации прилагается копия паспорта заявителя и технический план земельного участка. Если такого плана нет, составить его поможет кадастровый инженер. Если ранее право на земельный участок не было зарегистрировано, необходимо также предоставить правоустанавливающие документы на землю.

После 1 марта 2026 года оформить собственность на дом, построенный без уведомления местных властей, можно будет только в судебном порядке. При этом придётся доказывать, что здание не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой.

«Амнистия должна быть продлена не на один или два года, а на пять лет, для этого есть все основания», — сказал глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Дачники очень ждали принятия этого закона, сказал «Парламентской газете» председатель Союза садоводов России, член Комитета Госдумы по природным ресурсам Олег Валенчук. «Считаю, что до 2026 года все желающие успеют воспользоваться дачной амнистией, это хороший запас времени, чтобы завершить процесс оформления домов в собственность», — отметил депутат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]