«Ствол» в руках: полиция установила обстоятельства инцидента со стрельбой

В дежурную часть отдела МВД России по Черниговскому району поступило сообщение жительницы поселка Сибирцево об инциденте возле павильона по улице Вокзальной.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия. Выяснилось, что между 30-летним местным жителем и 25-летним продавцом-кассиром произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. После инцидента злоумышленник ушел, а через несколько минут вернулся к магазину на автомобиле, вышел из него и произвел несколько выстрелов, предположительно из охотничьего гладкоствольного ружья. Пострадавших в результате происшествия нет. Повреждены два стеклопакета, ущерб составил 5 тысяч 500 рублей, сообщают «Вести:Приморье».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении правонарушения сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя. Изъято гладкоствольное ружье, которое, по словам задержанного, было им найдено, отметили в пресс-службе ОМВД России по Черниговскому району.

Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, прохожие средь бела дня увидели «Боевик по-приморски»: парень «со стволом» по-своему отреагировал на просьбу надеть маску.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru