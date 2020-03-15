Опять в штатном режиме: Владивостокская телебашня перенесла испытание ледяным дождем

Дальность сигнала - почти сто километров, а мощность - 5 киловатт. Владивостокская телебашня вновь работает в штатном режиме, но о том, как она перенесла испытание ледяным дождем, мы узнаем только сейчас. Почти месяц приближаться к ней было запрещено из-за непрерывной бомбардировки огромными глыбами.

- Ну, как обычно, страшно или нет?

Алексей Огородников, начальник участка антенно-мачтовых сооружений: «А что про вашу работу спрашивают коллеги и друзья, когда вы там? Конечно, страшно».

Последствия ледяного дождя устраняют больше месяца, но есть в городе объект, который пострадал сильнее других - процесс его восстановления оказался сложнее очистки вант Русского моста. Этим героям высокого полета, в ярких костюмах и касках, работать пришлось на самой высокой точке города.

- Ну, как там, под небесами?

- Как обычно, рабочая обстановка.

Это шпиль Владивостокской телебашни. 380 метров над уровнем моря. Выше этой отметки в дальневосточной столице не забраться. Рекорд высотных работ - за альпинистами Приморского радиотелевизионного передающего центра. Их трудом восстановлено цифровое вещание на юге Приморья.

В год своего 60-летия Владивостокская телебашня пережила, пожалуй, самый серьезный краш-тест в своей истории. Вот такие глыбы льда летели вниз и уничтожали на своем пути телерадивоещательное оборудование.

Конструкция выдержала удар стихии, чего не скажешь про антенны, фидерные линии и прочее оборудование. Бомбардировка 20-ти, 30-килограммовыми глыбами льда затянулась на несколько дней и срывала вниз всё подряд вместе с креплениями. Последствия можно увидеть своими глазами - они похожи на сбитые спутники.

Евгений Пономарев, начальник Центра поддержки Приморского филиала Всероссийской телевизионной и радиовещательной сети: «После циклона практически до 70% уменьшилась зона охвата телебашни от ее штатной. Сейчас мощность телевышки приведена в штатное состояние. Перебоев вещания на территории Владивостока, Большого Камня, Хасанского и Надеждинского районов нет».

Техническим языком - полной силы сигнал в 5 киловатт с этого шпиля вновь бьет на сотню километров. Как ему и положено. Но у альпинистов сейчас начинается второй этап, еще более масштабный, чем ликвидация поломок. Между небом и землей им придется крепить новое оборудование и готовить красавицу-телебашню к большому ремонту. Выбирать время года им не приходится.

- Зиму не любите, да?

Алексей Огородников, начальник участка антенно-мачтовых сооружений: «Да, зиму не любим, потому что приходится много надевать одежек и неудобно ползти».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]