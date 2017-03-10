Вчера, 19:01
"Естественно страшно": спасатель из Хабаровска рассказал, как идет очистка Русского моста ото льда
О работе на ледяном мосту на острове Русский рассказал спасатель из Хабаровска Кирилл Ялынычев.
Во Владивосток после непогоды, 26 ноября прибыли сотрудники МЧС из Хабаровска. Они помогали коллегам из дальневосточной столицы устранять последствия ледяного дождя в черте города. Сейчас специалисты заняты освобождением ото льда вант и пилонов Русского моста. Рассказывает спасатель второго класса Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС Кирилл Ялынычев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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