Жителю Владивостока «боком» вышла шутка над продавцом из Вьетнама
На одном из рынков Владивостока жительница Вьетнама напала с палкой на пранкера, сообщают «Вести:Приморье».
В приморском паблике опубликовано видео, на котором видно, молодые люди решили разыграть продавцов-вьетнамцев, которые еще продолжают торговлю во Владивостоке. Однако все пошло не по сценарию парней. Продавцы, вероятно, серьезные люди, и были не намерены «играть» по правилам жителей приморской столицы.
Напомним, суть пранка состоит в том, чтобы разыграть кого-либо и снять это на камеру.
В данном случае, подставной покупатель подошел, чтобы купить понравившийся товар. Но, когда дело дошло до оплаты, появился еще один покупатель, он же пранкер, и предложил продать ему товар дешевле.
Женщине-продавцу не понравился такой «расклад», она предположила, у нее уводят клиента. Вьетнамка накинулась на одного из пранкеров. Покупателю пришлось убегать, уворачиваясь от кинутой ему вслед палки.
Комментировать: