Дело было в гараже: занятие жителя Приморья заинтересовало полицию

В отдел МВД России по Партизанскому городскому округу поступила информация о незаконном обороте наркотиков растительного ряда – производных маньчжурской конопли, сообщают «Вести:Приморье».

В ходе проверки сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что 54-летний местный житель изготавливал наркотическое средство в гаражном кооперативе.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в гаражном боксе, принадлежащем подозреваемому, обнаружено и изъято наркотическое средство - смесь табака с маслом каннабиса (гашишное масло) массой 5 граммов и наркотическое средство каннабис (марихуана) массой 277 грамма, а также предметы, используемые для изготовления наркотических средств, отметили в пресс-службе ОМВД России по Партизанскому городскому округу.

Возбуждено уголовно дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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