Маски под запретом: Озвучено новое постановление правительства

Правительство запретило госзакупки импортных медицинских масок до конца 2021 года, сообщают «Вести:Приморье».

Правительство РФ ввело запрет на госзакупки импортных медицинских масок до 31 декабря 2021 года из всех стран, кроме государств ЕАЭС, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации. Об этом пишет ТАСС.

"Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления (запрет на допуск импортных товаров к госзакупкам и к закупкам для нужд обороны и безопасности - прим. ТАСС), в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года", - говорится в документе.

Правительство РФ вносит изменения в постановление от 30 апреля 2020 года, в котором был запрещен допуск импортных промышленных товаров к закупкам для государственных и муниципальных нужд, а также к закупкам для нужд обороны и безопасности государства.

Отметим, 2 ноября Минпромторг предложил принять решение о запрете госзакупок масок за рубежом, чтобы поддержать российских производителей соответствующей продукции.

Напомним, за последние сутки в Приморье еще у 239 человек выявлен коронавирус. Всего заболевших с начала эпидемии - 28 333. Выздоровело ещё 112 человек, всего вылечившихся от COVID-19 - 20 171.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]