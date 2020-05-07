Вирусолог рассказал, когда россияне смогут снять защитные маски

Россияне смогут отказаться от медицинских масок в январе 2021 года, рассказал в интервью "Комсомольской правде" вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

"Постепенно от них (масок – Прим. ред.) можно будет отказываться, но, думаю, раньше января следующего года это было бы преждевременно" - заявил специалист. Он также отметил, что вирус продолжает экспансию, но не лавинообразно. И его распространение удалось взять под контроль спокойными, не экстремальными мерами.

На вопрос, когда мы полностью сможем освободиться от коронавируса, эксперт ответил:

"Когда у нас будет необходимая иммунная прослойка. Какой процент считать достаточным, сейчас интенсивно исследуется: нужно ли нам ждать 70% переболевших либо вакцинированных или, скажем, 50% хватит. По всей видимости, цифра находится в диапазоне от 50 до 70%".

Напомним, в России нарастающим итогом выявлено 1 005 000 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ. За весь период эпидемии от коронавируса умерло 17 414 человек.

В Приморском крае общее число заболевших приближается к 10 тысячам. С начала эпидемии в крае уже зарегистрировано 9759 случаев коронавируса. Жертвой COVID стали уже 105 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]