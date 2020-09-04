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Новогодний "флешмоб" начался?: фото в Сети обсуждают владивостокцы

Новогодний "флешмоб" начался?: фото в Сети обсуждают владивостокцы

Источник фото: dpscontrol_125rus

Неизвестные вырубили елочку, недавно посаженную в районе Второй Речки во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpscontrol_125rus.

В Инстаграм-паблике появилось фото, на котором видно, что в еловой аллее недостает одного деревца. 

Как ни печально, подобные случаи происходят ежегодно, накануне Нового года. Экономные, но не очень порядочные, как выразился один из подписчиков паблика, "недочеловеки" считают, что они умнее других, и уничтожают зеленые зоны в городе, итак сильно пострадавшем недавно от ледяного дождя.

"Как руки поднимаются? Ведь это и для тебя тоже, недочеловек... Через неделю выбросишь на помойку, и всё...",

"А потом задают вопрос почему мы так плохо живём?",

"Я вот вооще против живых елок (дома), для чего их рубить? На две недели, потом выкидывать , пусть растут красавицы", - комментируют подписчики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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