Приморским тепловым сетям - 55 лет

Приморские тепловые сети отмечают юбилей — 55 лет. Это одно из ведущих энергопредприятий края. Компания подает отопление и горячую воду в жилые дома, социальные объекты и на производства. О том, как сейчас работают цеха и с чего началась история большого предприятия в Приморье — этот репортаж.

Владивосток, Артем и Партизанск. В столице основное топливо — газ, резервное — мазут. Приморские тепловые сети сегодня — это почти 500 километров коммуникаций. Температуру воды подают от 65 до 115 градусов, все зависит от погоды. На предприятии трудятся почти девятьсот человек.

Дмитрий Вишняков, директор Приморский тепловых сетей:

"Наши люди — это те, кто начинал строить тепловые сети, кто сейчас стоит непосредственно на вахте у котлов. Выполняет ремонтные работы на теплотрассах и теплоисточниках. Те, кто рассчитывает режимы, водители наши. Наше предприятие имеет большой потенциал. На сегодняшний день мы самостоятельно ремонтируем наши теплоисточники, сети. Не привлекая подрядных организаций".

Приморские тепловые сети основали 55 лет назад, но история компании началась задолго до официального образования. В феврале 1912 года во Владивостоке появилась первая электрическая станция — будущая ТЭЦ-1. Почти полвека она генерировала электричество, год от года наращивая мощность. И только в послевоенное время здесь стали вырабатывать тепло. К 1960 году проложили тепловые магистрали по улицам Комарова, Алеутской, Семеновской, Фонтанной. Первыми потребителями стали: кондитерская фабрика, мясокомбинат и завод по производству напитков.

Алексей Маклюков, заведующий отделом истории Дальнего Востока института истории ДВО РАН:

"Практически 65% жилого фонда представляли одноэтажные деревянные постройки с печным отоплением и без каких-либо коммунальных услуг. Концентрация пыли от смога превышала в 35 раз санитарные нормы. И только 20% домов во Владивостоке имели центральное отопление".

Во время визита во Владивосток Никита Хрущев дал поручение разработать план теплоснабжения для жителей новых районов города — Первой и Второй речки. Создатели проекта предлагали построить магистраль протяженностью 50 километров от Артемовской ГРЭС. Масштабную стройку должны были завершить за пять лет, потратив больше двухсот миллионов рублей.

Алексей Маклюков, заведующий отделом истории Дальнего Востока института истории ДВО РАН:

"Наши специалисты, в частности, руководитель «Дальэнерго» Козий Михаил Матвеевич, от этого проекта отказались, раскритиковали его. Тогда же было принято решение о реконструкции Владивостокской ТЭЦ-1, доведения ее мощностей до выдачи 100 мегакалорий тепла в час и строительстве новых тепловых магистралей".

25 декабря 1965 года приказом министерства энергетики и электрификации СССР было создано предприятие тепловых сетей на базе «Дальэнерго». Эксперты и сегодня называют компанию главной кузницей кадров для отрасли Дальнего Востока. Здесь следят за последними трендами и внедряют новые технологии. Так котельные «Северная» и ТЭЦ-1 одни из первых перешли на голубое топливо. А за качеством воды следят в лаборатории.

Татьяна Кравченко, ведущий инженер химической лаборатории «Приморских тепловых сетей»:

"Вода, в основном, производственная наша и ливневые воды. Смотрим железо, ванадий, никель. Взвешенные, летучие фенолы".

Воду, которая выходит из котлов к батареям в домах, проверяют каждые два-три часа. И несмотря на чистое топливо, следят за экологической обстановкой на предприятии.

Ирина Терьянова, начальник химической лаборатории «Приморских тепловых сетей»:

"Промышленно-санитарная лаборатория ведет контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и на промышленных площадках предприятия".

Дмитрий Вишняков, директор Приморский тепловых сетей:

"Этот год был тяжелый, связанный с пандемией. Мы впервые перешли на дистанционную работу. Но тем не менее, мы справились. Никаких перебоев в теплоснабжении мы не допустили и, надеемся, будем продолжать также".

Подводя итоги юбилейного года, в компании настрой рабочий. Потому что весь год и даже в новогодние праздники «Приморские тепловые сети» трудятся в круглосуточном режиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]