Приморские тепловые сети рассказали, почему из крана течет «Фанта» и «Кола»

Не просто вскипятили и включили. В преддверии дня энергетика «Приморские тепловые сети» рассказали, как вырабатывают и доставляют горячую воду до потребителя. Как эксперты добиваются качества питьевой воды в трубах и почему в наших квартирах из крана порой течет «Фанта» или «Кока-кола»?

Татьяна Дмитриевна пришла работать в «Приморские тепловые сети» еще в 1981 году. Она проверяет отработанную в котельных цехах воду.

Татьяна Кравченко, ведущий инженер химической лаборатории «Приморских тепловых сетей»: «Вода, в основном, производственная и ливневые воды. Смотрим железо, ванадий, никель. Взвешенные, летучие фенолы».

А вот экспресс-тексты воды, которая поступает в водогрейные котлы и выходит из них к потребителю - проводят каждые два-три часа, круглые сутки. За качеством жидкости в трубах следит сразу десяток лабораторий.

Ирина Терьянова, начальник химической лаборатории «Приморских тепловых сетей»: «Промышленно-санитарная лаборатория ведет контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и на промышленных площадках предприятия».

Компания снабжает теплом Владивосток, Артем и Партизанск. В дальневосточной столице сразу два теплоисточника — котельная «Северная» и ТЭЦ-1. Основное топливо — газ, резервное — мазут. Температура воды в магистральных сетях от 65 до 115 градусов, в зависимости от погоды.

Дмитрий Вишняков, директор «Приморских тепловых сетей»: «Общая протяженность сетей составляет более 470 километров. Строятся новые сети для подключения потребителей. Так как строительство во Владивостоке и уже в Артеме идет в большом темпе».

Отопительный сезон в крае начался по графику, несмотря на масштабный ремонт. За прошедшее лето специалисты заменили более пяти километров магистральных сетей. Следят за их работой в диспетчерской. Эта «тепловая карта» Владивостока - глаза и уши компании. Состояние котлов и насосов контролируют круглые сутки. И в любой момент на устранение порыва готова выехать одна и шести аварийных бригад.

Алексей Старцев, главный инженер структурного подразделения «Приморские тепловые сети»: «Теплотрасса — это две трубы. Одна напорная — красная, вторая обратная — синяя. Зимой эта циркуляция обязательно должна быть. А при ремонтных работах, которые летом проводим, отключаем, допустим, одну трубу».

За качество горячей воды, которая выходит из ТЭЦ, готовы поручится. Но до конечного потребителя она доходит через сети управляющих компаний и других ведомств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]