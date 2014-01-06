Вчера, 15:23
Анонс на 7 января
7 января в 12.00 - Владивосток, Площадь Борцов Революции - празднование Рождества Христова.
7 января в 11.00 - Владивосток, Дворец детского творчества (Океанский пр-т, 43), уличная площадка - Развлекательная игровая программа «Рождественские встречи».
7 января в 13.00 - Владивосток, "Фетисов-Арена" - В рамках Париматч Чемпионата МХЛ сезона 2020/21 «Тайфун» проведет домашние матчи регулярного первенства против команды «СКА-Варяги», город Санкт-Петербург.
7 января - Рождество Христово у восточных христиан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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