Анонс на 8 января

8 января в 13.00 - Владивосток, "Фетисов-арена" - В рамках Париматч Чемпионата МХЛ сезона 2020/21 на льду Фетисов Арены «Тайфун» проведет домашние матчи регулярного первенства против команды «СКА-Варяги», город Санкт-Петербург.

8 и 9 января - Владивосток, Каток на центральной площади - «Веселые старты».

8 января с 12.00 по 15.00 - Остров Русский, лыжная трасса - «Рождественская лыжня». Массовый заезд на лыжах для всех желающих без учета времени. Для участников, преодолевших дистанцию, планируются сладкие призы. Также всех участников ждет горячий чай и пирожки.

8 января в 21.00 - Владивосток, Brugge Pub,ул. Светланская, 44А - Weekend в городе у моря. Выступление Юрия Логачева. Вход бесплатный.

8 января - православный праздник - Собор Пресвятой Богородицы.

8 января - славянский праздник - Бабьи каши.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]