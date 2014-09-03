«Полиэтиленовые шарики» под видом икры купила жительница Владивостока
Жительница Приморья рассказала в одном из приморских пабликов о ситуации, которая произошла с ней на одном из рынков города, сообщают «Вести:Приморье».
Женщина пояснила, что купила на рынке в районе Первой речки икру к новогоднему столу. Однако качество ее сильно удивило. Она уточнила, что икра оказалась полиэтиленовыми шариками, наполненными какой-то непонятной субстанцией.
«... пост о качестве икры, купленной мной на Первой речке на рынке, напротив аптеки "Будь здоров" .Ребята там очень часто торгуют медведкой, креветкой, крабом и икрой. Икру я купила 28 декабря , но это икра только внешне, на самом деле это полиэтиленовые шарики, наполненные какой-то субстанцией»,
пишет автор поста.
В комментариях горожане высказали мнение, что это не очень страшно, просто так выглядит перезревшая икра. Другие
«Перезрелая просто. Или в воде горячей долго передержали».
«Как то съела похожую икру, была твёрдая , сказали немного перезрела типо ничего страшного. Господи как же я отравилась, пена изо рта шла. До сих пор не ем никакую, боюсь».
«Это перезревшая икра, а не полиэтиленовые шарики».
«Просто Бадяжат настоящую икру с искуственной которая продается по 200₽ кг».
«Есть икра, которая такая как на фото, щёлкает на зубах и плёнка остаётся. Она настоящая, не переживайте, просто плохое качество».
«Две недели назад попалась мне такая икра! И кто пишет что это перезревшая икра - вы не правы. Эта икра смешана с нормальной. По виду абсолютно схожая с настоящей. Но! Она не лопается! Двумя пальцами сжимаешь, она в лепешку, но не лопается. Нужно приложить огромное усилие. А когда она высыхает в руке - становится гладкой как резиновый шарик и не теряет форму. Это подделка. Кстати, эти пустые капсулы даже не возможно разгрызть. Они реально как из целлофана.».
«1 декабря покупала у них икру. Абсолютно нормальная и вкусная».
Также в комментариях горожане предложили способ проверки настоящая икра или нет.
«Подожгите, если загорится и ещё с копатью, то это конечно искуственное, полиэтилен».
Орфография и пунктуация в комментариях сохранены.
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