«Полиэтиленовые шарики» под видом икры купила жительница Владивостока

Жительница Приморья рассказала в одном из приморских пабликов о ситуации, которая произошла с ней на одном из рынков города, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина пояснила, что купила на рынке в районе Первой речки икру к новогоднему столу. Однако качество ее сильно удивило. Она уточнила, что икра оказалась полиэтиленовыми шариками, наполненными какой-то непонятной субстанцией.

«... пост о качестве икры, купленной мной на Первой речке на рынке, напротив аптеки "Будь здоров" .Ребята там очень часто торгуют медведкой, креветкой, крабом и икрой. Икру я купила 28 декабря , но это икра только внешне, на самом деле это полиэтиленовые шарики, наполненные какой-то субстанцией»,

пишет автор поста.

В комментариях горожане высказали мнение, что это не очень страшно, просто так выглядит перезревшая икра. Другие

«Перезрелая просто. Или в воде горячей долго передержали».

«Как то съела похожую икру, была твёрдая , сказали немного перезрела типо ничего страшного. Господи как же я отравилась, пена изо рта шла. До сих пор не ем никакую, боюсь».

«Это перезревшая икра, а не полиэтиленовые шарики».

«Просто Бадяжат настоящую икру с искуственной которая продается по 200₽ кг».

«Есть икра, которая такая как на фото, щёлкает на зубах и плёнка остаётся. Она настоящая, не переживайте, просто плохое качество».

«Две недели назад попалась мне такая икра! И кто пишет что это перезревшая икра - вы не правы. Эта икра смешана с нормальной. По виду абсолютно схожая с настоящей. Но! Она не лопается! Двумя пальцами сжимаешь, она в лепешку, но не лопается. Нужно приложить огромное усилие. А когда она высыхает в руке - становится гладкой как резиновый шарик и не теряет форму. Это подделка. Кстати, эти пустые капсулы даже не возможно разгрызть. Они реально как из целлофана.».

«1 декабря покупала у них икру. Абсолютно нормальная и вкусная».

Также в комментариях горожане предложили способ проверки настоящая икра или нет.

«Подожгите, если загорится и ещё с копатью, то это конечно искуственное, полиэтилен».

Орфография и пунктуация в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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