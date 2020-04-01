Воинская часть «замуровала» в лед дом пенсионеров

В Яковлевском районе в селе Старосысоевка под лед уходит участок, на котором стоит дом пенсионеров, сообщают «Вести:Приморье».

В паблике arstv опубликован пост, в котором автор рассказывает о сложившейся ситуации на улице Северной, 12.

Авария на трубопроводе в ближайшей воинской части привела к тому, что участок уже оказался под большим слоем льда. Затоплены хозпостройки. Автор видео уточняет, топят с августа. Вода постоянно прибывает, затем замерзает. Вода уже добралась до бани. Скоро дойдет до дома.

Стоит напомнить, на дворе зима. В Приморье установились аномальные морозы.

«Обратились в часть, оттуда прислали бойца, который посмотрел, покрутился и уехал. Проблема осталась нерешенной», поясняет автор.

В комментариях негативно отнеслись к увиденному, задавая вопрос, как можно было допустить такое, не решив проблему еще летом.

«Какой кошмар и никому ничего не надо. И так уже деревни забытые властями, так ещё и бездействуют при затоплении».

«С августа бездействует начальство воинской части! Почему?».

«Везде надо писать, обращаться, в МЧС, за стариков некому заступиться, и все молчат, почему местные власти бездействуют, это просто ужас какой-то».

«В военную прокуратуру пишите, они сразу зашевелятся».

«Обратитесь в санэпидем станцию, на часть придет штраф».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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