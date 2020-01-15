В Приморье пропал парень

Денис Владимирович Тимшин, 1994 года рождения, проживающий в селе Старосысоевка в Яковлевском районе Приморья

с 23.12.2019 года не выходит на связь с близкими.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps.control_, его местонахождение неизвестно.

Денис Тимшин был одет в светло жёлтую олимпийку в синее трико и летние кроссовки. Предполагается, что он мог потерять память.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Дениса, просят позвонить по телефону 89243207457.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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