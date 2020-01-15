Новости Общество Происшествия

Сегодня, 13:02
 

В Приморье пропал парень

В Приморье пропал парень

Денис Владимирович Тимшин, 1994 года рождения, проживающий в селе Старосысоевка в Яковлевском районе Приморья
с 23.12.2019 года не выходит на связь с близкими.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps.control_, его местонахождение неизвестно.

Денис Тимшин был одет в светло жёлтую олимпийку в синее трико и летние кроссовки. Предполагается, что он мог потерять память.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Дениса, просят позвонить по телефону 89243207457.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести