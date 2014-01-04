Дорогу чистят, проезда не стало: Жители Уссурийска не поняли действий дорожной службы

В Уссурийске на улице Дзержинского дорожные службы приступили в расчистке дорог ото льда и накатанного снега, сообщают «Вести:Приморье».

Итогу работы удивились местные жители. На дороге образовались кучи, глыбы почти парализовали движение на этом участке.

«Сегодня в обеденное время устроили людям проживающим по ул. Дзержинского. Спустя 2 месяца именно сегодня, и именно днём. Многие вышли на работу, выехать невозможно»,

пишет автор поста.

Однако в комментариях автора не поддержали. Многие отметили, с такой ситуацией на днях столкнулись на другой улице города. Специалисты начали работу и закончили ее, при этом дорога стало чистой. Уверяют, нужно только немного подождать.

«Чистят плохо, не чистят плохо. Ночью чистят шумят...днем чистят опять не так.. сколько ныть то будете».

«Вчера нам на Вокзальной Дамбе чистили. Да, один день пришлось потерпеть неудобства. Зато сейчас чисто. Спасибо дорожникам. Как по другому чистить укатанный лёд?».

«Достали уже нытики, не чистят ноют, чистят - опять ноют. Всем не угодишь. Не нравится выйдите с ломом и ледорубом и почистите в любое время, а у дорожников график».

«Вы хоть когда-нибудь бываете довольны? На дворе праздники, большинство отдыхает, чистят днем, чтоб ночью спать не мешать, ЧИСТЯТ! Даже спустя 1,5 месяца, но все же чистят. И опять не довольные».

«А у нас чистили вчера ул.Мельничная, Вокзальная дамба, да, дорогу перекрыли, а теперь чисто. Спасибо дорожникам за работу, когда все отдыхают».

Орфография и пунктуация в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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