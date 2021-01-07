"Бегите из этой зоны": в Японском море творится немыслимое

В ночь на 7 января в Японском море возник мощный циклон, в эпицентре идет снег ( до 9 см за 3 часа) при скорости ветра до 26 м/с, сообщают "Вести:Приморье". Такой "коктейль" по-настоящему смертельно опасен для близлежащих территорий и судов.

Как сообщили "Вести:Приморье" в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, в связи с полученным прогнозом возможно: возникновение аварийных ситуаций на судах, находящихся в северной части Японского моря, обусловленных быстрым обледенением судов, сильным ветром 15-20 м/c, на мысах порывами до 28 м/c.

В связи с возможным обледенением, морским судам рекомендовано переждать непогоду в портах и не выходить в море на период действия предупреждения

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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