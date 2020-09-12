Ряд изменений ждет автомобилистов в 2021 году. Так, в силу вступят новые штрафы, например, за использование автошин не по сезону. Будет установлен новый порядок приема экзамена на права в ГИБДД. А для автошкол установят критерии оценки, сообщают «Вести:Приморье».

Согласно проекту, разработанному МВД, россияне получат доступ к результатам работы автошкол, напоминает «Парламентская газета». Оценивать успешность работы автошкол будут по доле выпускников, сдавших экзамен на права с первой попытки. Сведения будут размещены на сайте ГИБДД. Этими данными можно будет руководствоваться при выборе места обучения.

С 1 апреля 2021 года практический экзамен на всех транспортных средствах, кроме мотоциклов, будет проводиться исключительно в городских условиях. Проект нового регламента еще не утвержден, однако в начале года ситуация может измениться. Также оценивать практическую часть экзамена будут строже: в список грубых нарушений внесены непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону.

С 1 января 2021 года российские автомобилисты могут самостоятельно комплектовать аптечку. По приказу Минздрава, теперь в нее должны входить медицинские маски и стерильные салфетки. При этом из состава исключены бинты малых размеров, стерильные бинты и бактерицидные пластыри.

Масштабная реформа техосмотра перенесена на 1 марта 2021 года. Ее главная цель — борьба с серыми техосмотрами и выдачей диагностических карт без фактической проверки автомобиля. В частности, при заезде и выезде из сервиса будет введена обязательная фотофиксация авто, а оформление карт по новым правилам будет проходить в электронном виде.

С 1 июня 2021 года в летние месяцы будет запрещено ездить на шипованных шинах, а можно будет использовать только зимние шины. Соответствующие изменения в ПДД подготовило МВД.

К перевозке детей автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении ужесточат требования. Изменения, разработанные в МВД, вступают в силу с 1 января 2021 года. У водителей, которые возят детей, стаж работы на транспортном средстве категории «D» должен составлять не менее одного года из последних двух лет. Детей в возрасте до семи лет нельзя брать в поездки, которые длятся больше четырех часов. Если же перевозка детей осуществляется одним-двумя автобусами, в подразделение ГИБДД необходимо заблаговременно подать уведомление об этом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]