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Вице-мэром Владивостока назначен лауреат премии «Золотая колесница»

Вице-мэром Владивостока назначен лауреат премии «Золотая колесница»

С 13 января в администрации Владивостока приступил к своим обязанностям новый заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Николай Викторович Зайцев окончил в 2001 году Хабаровский государственный технический университет по двум специальностям: автомобильные дороги и аэродромы (квалификация - инженер-строитель) и экономика и управление на предприятии (экономист-менеджер).

Работал на различных предприятиях в Хабаровске, Магадане, Южно-Сахалинске, Биробиджане, занимал должности от дорожного рабочего до руководителя различного уровня на предприятиях и в государственных учреждениях дорожного хозяйства.

Имеет ряд ведомственных наград, среди которых Благодарность министра транспорта Российской Федерации и памятная медаль - за активное участие в строительстве автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск (2010 год), а также  звание лауреата Национальной общественной премии транспортной отрасли «Золотая колесница».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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