Придется избавляться: во Владивостоке изменились требования к рекламным вывескам

Во Владивостоке утвердили требования к размещению вывесок, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Во Владивостоке вступил в силу муниципальный правовой акт, в котором обозначены требования к размещению вывесок. Речь идет о вывесках на фасадах торговых, развлекательных и бизнес-центров, а также государственных (муниципальных) организаций. Кроме того, в документы прописана процедура демонтажа вывесок, которые не соответствуют требованиям Правил благоустройства. Теперь этим вправе заниматься администрация города.

Как пояснили в городском управлении наружной рекламы и информации, 25 декабря 2020 года вступил в силу от № 185-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 15.08.2018 № 45‑МПА «Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа».

Одно из существенных изменений – в городе утвержден порядок демонтажа вывесок, не соответствующих требованиям Правил благоустройства.

«В случае размещения вывески, которая не соответствует требованиям этих правил, она подлежит демонтажу на основании предписания, – рассказала и. о. начальника управления наружной рекламы и информации Марина Костерина. – Такое предписание выдает как раз наше управление».

Владелец вывески и (или) собственник здания, сооружения, на котором размещается вывеска, обязан осуществить ее демонтаж в течение месяца со дня выдачи предписания. Если в установленный срок этого не произошло, демонтаж вывески и ее хранение (в течение шести месяцев) проведут за счет средств бюджета города. В таком случае владелец вывески обязан возместить все расходы.

«Работа по выявлению и демонтажу незаконно размещенных вывесок будет аналогична той, что мы ведем с незаконной рекламой, - пояснила Марина Костерина. – И чтобы не было недопонимания, сразу хочется напомнить всем предпринимателям и владельцам зданий: прежде чем заказывать, а затем размещать вывеску, необходимо согласовать дизайн-проект ее размещения. Сделать это можно у нас в управлении. В случае положительного решения у вас на руках будет документ о согласовании дизайн-проекта размещения вывески и никаких вопросов в дальнейшем к вам не возникнет. Для чего это делается? Чтобы городские вывески соответствовали единому стилю. Можно сказать, что изменения в 45-МПА – это первые элементы дизайн-кода Владивостока».

Планируется, что первые в этом году работы по демонтажу незаконно установленных конструкций пройдут во Владивостоке 22 января. Демонтаж проходит с привлечением спецтехники муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Один раз в квартал реестр организаций, которым предписано демонтировать вывески, не соответствующие Правилам благоустройства, будут передаваться для контроля главе города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]