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Вчера, 20:59
 

Чиновница из Артема продавала бизнесменам рекламные места на бесплатных билбордах

Чиновница из Артема продавала бизнесменам рекламные места на бесплатных билбордах

Фото: z.plotnikowa

Служащая управления архитектуры города Артема, пользуясь служебным положением, провела мошенническую схему с владельцами кафе и магазинов, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевой СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главного специалиста  1 разряда управления  архитектуры и градостроительства  администрации Артемовского городского округа,  а в дальнейшем ведущего документоведа  МКУ «Административно-хозяйственное управление». Она обвиняется в совершении преступления,  предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с ноября 2015 года по март 2019 года  обвиняемая вводила в заблуждение индивидуальных предпринимателей относительно того, что за размещение вывесок кафе, магазинов и рекламных вывесок на рекламных конструкциях, установленных на территории города Артема, им   необходимо  переводить  ей   ежемесячно  денежные средства.

Между тем, на территории города Артема действовала  муниципальная услуга «Согласование дизайн-проекта размещение вывески», согласно которой  услуга по размещению вывесок предоставлялась на бесплатной основе. Всего  от потерпевших  ею получены   денежные средства 360 тыс. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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