Чиновница из Артема продавала бизнесменам рекламные места на бесплатных билбордах
Служащая управления архитектуры города Артема, пользуясь служебным положением, провела мошенническую схему с владельцами кафе и магазинов, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевой СК.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главного специалиста 1 разряда управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа, а в дальнейшем ведущего документоведа МКУ «Административно-хозяйственное управление». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, с ноября 2015 года по март 2019 года обвиняемая вводила в заблуждение индивидуальных предпринимателей относительно того, что за размещение вывесок кафе, магазинов и рекламных вывесок на рекламных конструкциях, установленных на территории города Артема, им необходимо переводить ей ежемесячно денежные средства.
Между тем, на территории города Артема действовала муниципальная услуга «Согласование дизайн-проекта размещение вывески», согласно которой услуга по размещению вывесок предоставлялась на бесплатной основе. Всего от потерпевших ею получены денежные средства 360 тыс. рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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