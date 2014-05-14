«Комиссию» в 143 тысячи рублей за установку приложения взяла девушка из Артема 









Помогла соседке и обогатилась 16-летняя девушка из Артема. За что и была привлечена к ответственности, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК по Приморскому краю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетней. Она обвиняется в свершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в феврале 2019 года 16-летняя обвиняемая из Артема по просьбе соседки установила на мобильном телефоне последней мобильное приложение известного банка, в котором активировала банковские карты, принадлежащие соседке. Девушка запомнила пароль и впоследствии в несколько приемов перевела с указанных банковских карт на свою банковскую карту и карту другого человека денежные средства в общей сумме 143 тысячи рублей. Похищенные деньги несовершеннолетняя потратила на развлечения. Потерпевшая обнаружила хищение денег только спустя несколько месяцев.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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