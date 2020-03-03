Движение перекрыто: во Владивостоке посреди дороги полыхает автомобиль

Во Владивостоке на улице Верхнепортовой вспыхнул автомобиль, сообщают «Вести:Приморье».

Отмечается, машина находилась посреди дороги. Огонь в считанные секунды распространился на всю машину.

Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу города в 16:17. На место пожара прибыли огнеборцы. В ходе разведки было установлено, что горит автомобиль Toyota Duet. Пожар был локализован и полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 4 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал, отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

К тушению привлекались 6 человек личного состава и 1 единица техники.

В городе образовалась большая пробка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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