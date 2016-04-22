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Машина горит на трассе в пригороде Владивостока
Возгорание автомобиля произошло на трассе в пригороде Владивостока.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_ygolnay, машина загорелась на повороте в районе Весенней.
О пострадавших не сообщается.
Подробности происшествия уточняются.
Видео - dps_ygolnay.
Напомним, аналогичное происшествие случилось накануне во Владивостоке в районе Верхнепортовой. В результате инцидента сгорел автомобиль Toyota Duet. При этом, к счастью, никто не пострадал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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