Новости Видео
Сегодня, 09:32

Машина горит на трассе в пригороде Владивостока

Машина горит на трассе в пригороде Владивостока

Источник фото: dps_ygolnay

Возгорание автомобиля произошло на трассе в пригороде Владивостока.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_ygolnay, машина загорелась на повороте в районе Весенней.

О пострадавших не сообщается.

Подробности происшествия уточняются.

 

Видео - dps_ygolnay.

Напомним, аналогичное происшествие случилось накануне во Владивостоке в районе Верхнепортовой. В результате инцидента сгорел автомобиль Toyota Duet. При этом, к счастью, никто не пострадал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме