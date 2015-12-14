Владивостокцы строят дамбу возле подъезда жилого дома, чтобы защититься от неизвестного стока

Жители Сафонова, 24 во Владивостоке продолжают жаловаться на ручей, стекающий c косогора прямиком во двор. Чтобы вода не топила подъезды, на входе коммунальщики уложили мешки с песком, а наледь периодически убирают при помощи экскаваторов. «Примводоканал» за четыре дня ещё не выяснил, что стало причиной образования ручья – авария на сетях или грунтовые воды, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

По словам жителя Владивостока Александра, проживающего в многоквартирном доме № 24 по улице Сафонова, придомовая территория длительное время страдает из-за непрекращающихся водяных стоков с косогора. Прежде жильцы уже сообщали, что тротуар, дорога и двор покрылись толстым слоем льда, причём им «обрастали» и подходы к подъездам. В ситуации с 17 января разбирается КГУП «Приморский водоканал».

«Если раньше ручей в основном заливал проезд к дому, то сейчас уже вода течёт под подъезд. Если речь идёт о доступе к первому подъезду для автомобилей скорой помощи, то это исключено физически <...> На сегодняшний день в метре от двери подъезда есть «бруствер». Сделали его из зелёных мешков с песком, а рядом – каша с водой, льдом и грязью у подпорной стены. Проехать и пройти невозможно, только гусеничная техника без проблем это сделает», – поделился информацией Александр.

По словам мужчины, ручей от Сафонова, 24 пробивает себе путь с каждым днём всё дальше и дальше. Лёд уже можно заметить ближе к домам на улице Никифорова.

Как прокомментировали в пресс-службе КГУП «Приморский водоканал», специалисты водоснабжающей организации провели за четыре дня обследование территории при помощи специального оборудования. Пока что аварии на сетях обнаружено не было.

«Сотрудники для проверки уже отключали воду на данном участке труб. Обычно в таких случаях на водопроводных сетях течь перестаёт, но здесь вода всё равно льётся. Сейчас наблюдение продолжается, но есть предположение, что причиной образования ручья могут быть вовсе не наши сети», – сообщили в «Примводоканале».

Сейчас специалисты продолжают вести обследование участка, но не исключают, что стекать во двор могут обычные грунтовые воды.

Утром 21 января на придомовую территорию прибыл экскаватор, который начал убирать наледь.

Напомним, 17 января жители Сафонова, 24 пожаловались на «каток» вместо пешеходной зоны во дворе. Местами автомобили успели вмёрзнуть колёсами в лёд. Причиной стал образовавшийся ручей, стекающий с косогора. На место отправились сотрудники КГУП «Приморский водоканал», чтобы выяснить причины подтопления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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