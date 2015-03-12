Придомовая территория уже пять лет заливается канализационными стоками на Юмашева

Жители Юмашева, 18-б и соседних домов уже более пяти лет вынуждены с опаской ходить около своих домов - здесь круглый год течет вода с примесью канализационных стоков, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.

Зимой аллея и придомовая дорога покрываются льдом. Последний раз порыв произошел в понедельник, 20 января. В обслуживающей организации отмечают, что проблеме уже много лет и основная причина течи - грунтовые воды. В «Примводоканале» говорят, что сообщение проверили и на своих сетях порывов не обнаружили. В качестве временной меры сейчас участок расчистили сотрудники муниципального предприятия «СГТ».

20 января, после очередного порыва, одной из первых на проблему обратила внимание депутат городской Думы Наталья Кочугова.

«Адмирала Юмашева, 18-б не совсем мой округ, но на границе. Из-под дома течет вода, судя по цвету - с канализационными стоками, залила не только придомовую дорогу дома 18-б, но и склон и аллею, по которой люди интенсивно ходят работа-дом и ученики в школу. Образовавшийся лед очень радует детишек - они с визгами катаются», - написала депутат.

Наталья отметила, что «УК 71 микрорайона» открещивается - в подвалах сухо, поэтому депутат написала в администрацию города и «Примводоканал».

В пресс-службе администрации Владивостока о проблеме знают давно, течь здесь фиксируют уже несколько лет. Последний анализ проб показал, что в составе есть грунтовые воды с примесью канализационных стоков. Также в мэрии отметили, что в качестве временной меры сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» сейчас убирают накопившийся лед.

Утром в среду, 22 января, на аллее и придомовой территории работали шесть человек с ломами и лопатами. Также использовали технику - компрессор с отбойным молотком. Куски льда сгружали в грузовик.

В пресс-службе «Примводоканала» отметили, что по просьбе мэрии проверили участок 21 января, но источник порыва не нашли. «Там на внутренних сетях дома течь канализации, не на наших. Мы не можем ее найти - вокруг дома на территории нашей балансовой принадлежности порывов нет, течь в подвале дома».

В обслуживающей организации ООО «Мингородок» (компании, подотчетной ООО «Управляющая компания 71-го микрорайона») рассказали, что проблеме уже более пяти лет, а основная причина течи - грунтовые воды.

«Внутри дома течей нет, единственная канализационная сеть идет снаружи, под землей, - уверяют в компании. - Несколько лет назад УК брала анализ проб воды. Основная причина таких подтоплений - грунтовые воды. По идее надо делать ливневую канализацию, подрезать водяной слой и отводить. Конечно, иногда и канализация встает в доме из-за того, что жильцы ненадлежащим образом ее используют. Когда прочистку делаем, вылавливаем тряпки, средства гигиены, остатки еды - все то, что можно отнести на мусорку, смывают в унитаз».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]