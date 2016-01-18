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«Толпа у ящика»: увиденное в супермаркете привело в тупик очевидцев

«Толпа у ящика»: увиденное в супермаркете привело в тупик очевидцев

Источник фото: pixabay.com / dpskontrol125rus

Необычная акция, которую проводит  крупная торговая сеть Приморья, вызвала ажиотаж среди большой части жителей края, сообщают «Вести:Приморье».

В одном из приморских пабликов опубликовано объявление о продаже мандаринов по выгодной цене. Указано, мандарины из Пакистана. Далее интересно - при покупка товара весом от 1 до 5 кг посчитают по цене 59,90 рублей за кг. А вот за каждый последующий килограмм придется заплатить по 109,90 рублей.

Такой «ход конем» привел в замешательство многих приморцев. Также отмечают, что такая акция проходит не только во Владивостоке, но и в других городах края.

«Люди как бешенные, ну куда вам столько мандарин? вчера зашла в магазин, стоят толпами, дербанят эти ящики, очередь к весам, все с огромными пакетами мандарин. Я купила недели две назад кг, до сих пор лежат, они даже за 60р не вкусные                      

«В Уссурийске тоже так, нормально».

«А чем вам цена не устраивает? Взял три кг-заплатил 180 р. Мало? Возьми ещё три кг..... Проблема в чем!? И с сахаром такая же штука была!».

«Самые убогие мандарины, это Пакистан, на один мандарин 100 косточек. Лежит 3 кг этой фигни. Думаю компот сварить».

«Да обожраться можно, от 1 до 5 кг и сыпью покрыться».

«Д а ничего подобного...В рекламе написано одно,а по факту другое...Я взяла 3кг.и заплатила за за каждый кг.по 109 рублей».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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