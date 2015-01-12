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Скорая не могла три часа проехать из-за митинга к 9-месячному ребёнку во Владивостоке

Скорая не могла три часа проехать из-за митинга к 9-месячному ребёнку во Владивостоке

Как рассказали диспетчеры скорой помощи Владивостока службе информации «Вести: Приморье», в субботу, 23 января, из-за несанкционированного митинга в центре Владивостока была парализована работой скорой помощи.

«С 14 часов скорая не могла проехать на 4 срочных вызова, один из которых был к 9-месячному ребёнку, а также к тяжелым больным с пневмонией», – рассказали диспетчеры, отметив, что четыре машины скорой простояли в пробке около трёх часов.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, во Владивостоке пикетчики напали на сотрудников полиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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