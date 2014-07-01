Во Владивостоке увеличились часы ожидания скорой помощи из-за ситуации с COVID-19

Скорая помощь во Владивостоке едет дольше девяти часов на вызов из-за большого объёма работы по COVID-19



Сегодня, 28 июня, утром жительница Владивостока вызвала скорую помощь для мамы, которой стало плохо. Прошло больше девяти часов, а медики так и не приехали. Когда до дежурного удалось дозвониться снова, оказалось, что врачей придётся ждать ещё – из-за ситуации с COVID-19, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

Как рассказала жительница Владивостока, на днях главу семьи госпитализировали с вирусной пневмонией, а сегодня утром на резко ухудшившееся самочувствие пожаловалась мама. Около 08:30 девушка вызвала скорую помощь. Однако в ближайшее время никто не приехал.

Скорой помощи не было даже через восемь часов.

Как сообщил диспетчер скорой помощи, утренний вызов всё ещё есть в общей базе. Причину более чем девятичасового ожидания в скорой помощи объяснили сильной загруженностью медиков из-за большого количества вызовов. Это связано с ситуацией с COVID-19. Тем не менее диспетчер заверила, что скорая всё равно прибудет на вызов, правда ещё придётся некоторое время подождать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]