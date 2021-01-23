Во Владивостоке возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти

23 января 2021 года во время пресечения несанкционированной демонстрации на улице Светланская в городе Владивостоке установлено два факта применения насилия в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий лицо, применившее силу в отношении сотрудника ОМОН Управления Росгвардии по Приморскому краю возле дома 41 по улице Светланская, установлено. Им оказался 28-летний житель Владивостока.



По версии следствия, днем 23 января 2021 года в ходе несанкционированной демонстрации, подозреваемый, находясь на проезжей части автодороги в районе дома 41 по улице Светланской в городе Владивостоке, схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвертой роты ОМОН управления Росгвардии по Приморскому краю и нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела, в связи с исполнением им своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции.



В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Второй случай произошел возле дома по улице 48 по

улице Светланская в городе Владивостоке

. Так, неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками в область головы и тела заместителю командира полка ППСП УМВД России по городу Владивостоку и не менее двух ударов руками в область головы и тела старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД России по городу Владивостоку в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции, после чего вырвался из рук задерживавших его сотрудников полиции и скрылся в толпе.

В настоящее время организовано проведение комплекса следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление.

Расследование продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru