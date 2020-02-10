Личность установлена: второй подозреваемый пришел в полицию с явкой с повинной

Во Владивостоке установлен второй подозреваемый, применивший насилие в отношении представителя власти, сообщают «Вести:Приморье».

Следствием продолжается расследование уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти возле дома 48 по улице Светланская в городе Владивостоке во время несанкционированной демонстрации.

В настоящее время лицо, применившее насилие в отношении сотрудника полиции, установлено. Им оказался 39-летний житель Владивостока. В сопровождении защитника он сам явился к следователю Следственного комитета и признался в содеянном, отметили в СУ СК РФ по Приморью.

Как сообщалось, ранее 23 января 2021 года во время пресечения несанкционированной демонстрации возле дома 48 по улице Светланская в городе Владивостоке неизвестный мужчина в маске нанес несколько ударов руками в область головы и тела сотрудникам полиции в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции. После этого мужчина вырвался из рук задерживавших его сотрудников полиции и скрылся в толпе.

В связи с тем, что подозреваемый сам явился в правоохранительные органы, следователем оформлен протокол явки с повинной, в настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Расследование продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Мужчина, напавший на полицейских во Владивостоке, оказался поклонником бокса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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