Личность установлена: второй подозреваемый пришел в полицию с явкой с повинной
Во Владивостоке установлен второй подозреваемый, применивший насилие в отношении представителя власти, сообщают «Вести:Приморье».
Следствием продолжается расследование уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти возле дома 48 по улице Светланская в городе Владивостоке во время несанкционированной демонстрации.
В настоящее время лицо, применившее насилие в отношении сотрудника полиции, установлено. Им оказался 39-летний житель Владивостока. В сопровождении защитника он сам явился к следователю Следственного комитета и признался в содеянном, отметили в СУ СК РФ по Приморью.
Как сообщалось, ранее 23 января 2021 года во время пресечения несанкционированной демонстрации возле дома 48 по улице Светланская в городе Владивостоке неизвестный мужчина в маске нанес несколько ударов руками в область головы и тела сотрудникам полиции в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции. После этого мужчина вырвался из рук задерживавших его сотрудников полиции и скрылся в толпе.
В связи с тем, что подозреваемый сам явился в правоохранительные органы, следователем оформлен протокол явки с повинной, в настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Расследование продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Мужчина, напавший на полицейских во Владивостоке, оказался поклонником бокса.
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