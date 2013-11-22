Приморская лыжница завоевала «бронзу» на международных соревнованиях

В подмосковном Красногорске завершился Кубок Восточной Европы FIS по лыжным гонкам. В турнире участвовали свыше 100 спортсменов из 12 регионов России и Республики Беларусь. Лыжники соревновались в одной из самых зрелищных дисциплин – спринте свободным стилем. Спортсменка из Приморья Елизавета Шалабода завоевала бронзовую медаль, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, этап Континентального Кубка Восточной Европы в Красногорске состоял из квалификационного раунда и раундов на вылет. Лыжники пробегали на время один круг расстоянием 1,5 километра. Елизавета Шалабода уверено вошла в число 30 спортсменов с лучшим временем в квалификации. Приморская лыжница в четвертьфинале и полуфинале показала второй результат, а в финальном забеге в борьбе за медали завоевала «бронзу». Первое место взяла Анастасия Кириллова из Республики Беларусь, второй стала Анастасия Москаленко из Сахалинской области.

«Этим выступлением продолжаем готовиться к чемпионату мира среди юниоров и первенству страны, которые запланированы на февраль. А следующий крупный старт состоится уже через два дня, Елизавета поборется за медали первенства ЦФО», – сообщил тренер спортсменки Константин Новиков.

Как подчеркнули организаторы, для спортсменов важно участие в данных соревнованиях, им начисляются рейтинговые очки, которые позволят участвовать в других международных турнирах.

Отметим, подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения спортивными объектами — приоритетные направления регионального проекта «Спорт — норма жизни», реализуемого в Приморье в рамках национального проекта «Демография».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]