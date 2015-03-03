Кожемяко жестко раскритиковал работу по уборке дорог от снега и льда во Владивостоке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил предприятие «Содержание городских территорий» во Владивостоке днем в среду, 27 января. Глава региона дал сутки руководству города и представителям службы на то, чтобы организовать работу по уборке снега и наледи надлежащим образом. В противном случае последуют оргвыводы, вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

Как доложили Губернатору, в настоящее время в уборке города, с учетом вспомогательной, задействованы 152 единицы техники: это 43 трактора с щетками, которые подметают и сгребают снег, 24 комбинированных дорожных машины, сбрасывающих пескосолевую смесь и реагенты, доставляют соль 25 самосвалов. Остальные машины вывозят снег, малая техника чистит тротуары и выполняет другой фронт работ. По словам специалистов, с начала выпадения осадков работа ведется в круглосуточном режиме.

Олег Кожемяко подчеркнул, руководство предприятия должно проанализировать, почему проводимых работ недостаточно для предотвращения транспортного коллапса, и исправить ситуацию. «Технику мы вам предоставляем, деньги на это выделяют как федеральный, так и краевой бюджет, – только за два года закуплено около 100 единиц. Такой помощи город никогда не получал. Видно, что она задействована, но неэффективно. Почему реагентов, которые должны быть использованы ночью, когда наступили минусовые температуры, было недостаточно или они не применялись вообще? Или они не те? Это абсолютно непонятно!» – заявил глава Приморья

Губернатор дал сутки на то, чтобы выстроить работу предприятия и дорожных служб надлежащим образом. По словам руководителя края, в случае неисполнения поручения будут приниматься кадровые решения. Оценку эффективности принятых мер по устранению последствий циклона во Владивостоке дадут и надзорные органы.

«Не нужно мне говорить о нормативах по изготовлению реагентов! У нас люди ездят не по нормативам, а по дорогам, которые вы не подготовили, результата не добились! Я инициирую проверку прокуратуры в отношении концентрации, состава применяемых противогололедных материалов, они сделают свои выводы. Но это после, а сейчас вы должны добиться того, чтобы жители города увидели результат», – распорядился он.

Олег Кожемяко подчеркнул, что работу дорожных служб и готовность к предстоящему снегопаду проверит лично в ночь четверга, 28 января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]