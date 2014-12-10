Ответственный за уборку снега во Владивостоке отстранен от должности

После прошедшего в понедельник во Владивостоке дождя и снегопада отстранен от должности руководитель муниципального предприятия "Содержание городских территорий", ответственный за уборку снега.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, свой пост покидает руководитель муниципального предприятия «Содержание городских территорий», ответственного за уборку снега, наведение чистоты и порядка во Владивостоке – Игорь Стрельников. Об этом в ходе рейда по районам города сообщил глава дальневосточной столицы Олег Гуменюк.

По информации управления дорог и благоустройства администрации города, временно исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен Роман Симонов.

Напомним, что во Владивостоке четвертый день ликвидируют последствия снегопада, обрушившегося на город в первый рабочий день текущей недели. Снег убирают с помощью спецтехники и вручную. К уборке также привлекли дополнительные силы коммерческих организаций.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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