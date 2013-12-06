Оператор почты в Приморье похитила со счета пенсионерки крупную сумму

В декабре 2020 г. судом Хасанского района признана виновной в совершении двух эпизодов краж В. – жительница посёлка Зарубино, работавшая оператором первого класса в местном отделении почтовой связи.

Женщину обвиняли в том, что она похитила со счёта местной пенсионерки в «Почта Банке» 38 тысяч рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Золотой мост».

Как было установлено в ходе следствия и суда, В. работала оператором почтовой связи с 2018 года и является матерью четырёх малолетних детей. В последнее время в связи с ремонтом в своей квартире работница почты проживала в съёмном жилье, и денег ей стало не хватать.

Постоянной клиенткой почты была местная пенсионерка, которая ежемесячно проверяла, что ей на счёт «Почта Банка» перечисляется пенсия. С этой целью она давала свою карту и пин-код оператору В., с которой у пенсионерки сложились хорошие отношения.

В июне 2020 г. В., получив карту пенсионерки для очередной проверки, похитила с неё 13 тысяч рублей. А месяцем позже, увидев, что пожилая женщина не обнаружила пропажу, похитила у неё со счёта ещё 25 тысяч рублей. Как выяснилось, похитительница денег часть суммы отдала за съём жилья на два месяца вперёд, а часть потратила на продукты.

В конце лета пенсионерка обнаружила, что на счёте не хватает 38 тысяч рублей, заблокировала карту, сняла все деньги со счёта и обратилась в полицию. Сотрудники ОМВД Хасанского района оперативно раскрыли обе кражи. В ходе следствия обвиняемая пояснила: она понимала, что совершает преступления, но о последствиях не думала.

Суд, выслушав мнение сторон, приговорил вороватую работницу почты к 2 годам и 10 месяцам условного срока с испытательным сроком в три года. Теперь, с такой криминальной биографией, ей, конечно же, придётся искать новую работу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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