Поправки в закон: гражданам вернут потерянные пенсионные доходы
Инвестиционный доход, потерянный при смене пенсионного фонда, можно будет вернуть по суду. Минтруд РФ разработал соответствующие поправки в законы «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ», сообщают «Вести:Приморье».
«Документом предлагается, в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, обязать страховщиков [пенсионные фонды] восстанавливать <…> сумму изъятого при переходе инвестиционного дохода», — цитирует законопроект газета «Известия».
В настоящее время признать вышеописанный договор недействительным можно, но это не гарантирует возвращения денег. Комитет комитета Госдумы по труду инициативу поддержал, поясняет ura.ru.
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