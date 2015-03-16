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Издание «Книга года: Сибирь – Евразия» победило на межрегиональном конкурсе
Издание из Владивостока выиграло Межрегиональный конкурс «Книга года: Сибирь – Евразия». Сегодня об этом объявили в краевой библиотеке имени Горького, где состоялось прямое включение с Новосибирском.
Гран-При конкурса удостоилась «Энциклопедия Победы» - о приморских фронтовиках и тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны.
Автор издания - известный в крае историк-публицист Александр Яковец. Интересно, что другой его труд, исторический альбом «За горючим камнем» (об освоении угольный богатств Дальнего Востока) стал победителем в номинации «Лучшее краеведческое издание». Оба фолианта вышли в издательстве «Русский остров».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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