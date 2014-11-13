«Кирилл, Вы про меня не забыли?»: пенсионерка рассказала о «деле» в винно-водочном магазине
О случае, который произошел в винно-водочном магазине, решила рассказать в одном из приморских инстаграм-аккаунтов женщина - пенсионерка, сообщают «Вести:Приморье».
Так, женщина, судя из текста автора, уже пенсионерка, рассказала, что хотела сделать «доброе» дело - вернула кошелек с деньгами и документами владельцу, при этом уточнила, что от благодарности в виде денег на конфеты не откажется. Женщина разыскала хозяина документов, а дальше началась «интересная» история, которая удивила многих, кто прочитал данный пост.
пишет автор поста.
Автор решила опубликовать скрин переписки.
В комментариях действительно не поняли женщину, отметив, что с одной стороны это может подпадать под статью о вымогательстве, с другой стороны, если автор поста хотела сделать доброе дело, нужно было просто его сделать, ничего не требуя взамен. Кто-то уточнил, негоже женщине в возрасте использовать незензурные слова.
«Не поняла, женщина нашла кошелек, развела хозяина на 2 тысячи за его возвращение и расстроилась, что кошелек вернула, но ничего не получила?!?».
«Век живи и век удивляйся, стыдобища тем более для взрослой дамы, которая в силу прожитых лет должна бы и мудрости набраться , но нет же».
«Я как-то нашла кошелек , там было 3000 руб ,права и куча карточек . Отдала хозяину , ничего не требовала с него . Делайте добро не за деньги !».
«Ст 163. Вымогательство».
«Ниче не поняла. За то, чтобы отдать документы, баба требовала денег? И до сих пор требует?».
«Добро за деньги не делают».
«Мне лично кажется, что это вымогательство какое-то, почему он вообще должен эти деньги?».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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