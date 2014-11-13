«Кирилл, Вы про меня не забыли?»: пенсионерка рассказала о «деле» в винно-водочном магазине

О случае, который произошел в винно-водочном магазине, решила рассказать в одном из приморских инстаграм-аккаунтов женщина - пенсионерка, сообщают «Вести:Приморье».

Так, женщина, судя из текста автора, уже пенсионерка, рассказала, что хотела сделать «доброе» дело - вернула кошелек с деньгами и документами владельцу, при этом уточнила, что от благодарности в виде денег на конфеты не откажется. Женщина разыскала хозяина документов, а дальше началась «интересная» история, которая удивила многих, кто прочитал данный пост.

С 1 на 2 января работала в ночь в вин. Магазине. Подъехал товарищ, затарился на 1600 виноводкой и уехал. Рядом с моим окошком стоял алкаш, просил у него денег, тот не дал, уехал. Буквально минут через 5-10 мне другой товарищ отдает портмоне и говорит, кто то оставил. Я взяла, посмотрела, там были доки и какая то квитанция с телефоном, я звоню, пьяный голос что то бекает. На следующий день я все таки дозвонилась до него. Мы с ним договорились чисто символически на 2000 штуки, мне на конфеты. Он приехал без денег, сказал переведет на карту, я конечно поверила, я пенсионерка и привыкла людям доверять, но это не тот случай. Он оказался очень не порядочным ,,мужчиной,,. Наша переписка до сих пор ведется. Позорище. Но я верю в то, что земля круглая и ему прийдёт, а может уже пришла ответочка,

пишет автор поста.

Автор решила опубликовать скрин переписки.

В комментариях действительно не поняли женщину, отметив, что с одной стороны это может подпадать под статью о вымогательстве, с другой стороны, если автор поста хотела сделать доброе дело, нужно было просто его сделать, ничего не требуя взамен. Кто-то уточнил, негоже женщине в возрасте использовать незензурные слова.

«Не поняла, женщина нашла кошелек, развела хозяина на 2 тысячи за его возвращение и расстроилась, что кошелек вернула, но ничего не получила?!?».

«Век живи и век удивляйся, стыдобища тем более для взрослой дамы, которая в силу прожитых лет должна бы и мудрости набраться , но нет же».

«Я как-то нашла кошелек , там было 3000 руб ,права и куча карточек . Отдала хозяину , ничего не требовала с него . Делайте добро не за деньги !».

«Ст 163. Вымогательство».

«Ниче не поняла. За то, чтобы отдать документы, баба требовала денег? И до сих пор требует?».

«Добро за деньги не делают».

«Мне лично кажется, что это вымогательство какое-то, почему он вообще должен эти деньги?».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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