Две полосы перекрыты: ДТП на трассе попало на видео

ДТП на объездной трассе Седанка – Патрокл, попало на видео, сообщают «Вести:Приморье».

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Скорее всего, несоблюдение скоростного режима и дистанции, привело к аварии. В комментариях высказали разные версии произошедшего, однако многие предположили, при таком стечении обстоятельств избежать аварии не удастся.

«Импрезе не мешало бы почаще в зеркала глядеть».

«Машина что впереди, поздно увидела знак аварийной остановки! Но все таки остановилась перед ним, и не стала крутить руль в лево, так как в зеркало видел что там машина едет и просто остановился! А субару дистанцию не соблюдал, для него остановка первой машины стало неожиданностью и он крутанул руль в лево в слепую, на авось повезёт! Но не повезло!».

«Дистанция как в городе на 40 км/ч, а у то что с региком молодец, у него дистанция была раза в 3 больше и он успел тормознуть. А вообще сразу видно что объездная сделана в современной России, обочины почти нигде нет. Это конечно не оправдание в данном случае, но безопасности точно не добавляет.».

«Если «особо внимательные» присмотрятся, то поймут что знак стоит владельца не той машины, в которую въехали, а того который выше сломался. Первый автомобиль резко притормозил, хотел перестроится в крайнюю левую полосу. Позади летел тип, который не смог среагировать и дал руля в лево, а там еще машина ехала в этот момент. В итоге виноват водитель черной машины, который и устроил дтп из несоблюдения скорости и дистанции... или в телефон пялился пока ехал!».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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