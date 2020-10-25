Вчера, 21:56
Операция "Убить дрифтера": курьезное ДТП обсуждают в Сети
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Лесозаводске, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.
Видео данного происшествия попало в социальную сеть. На кадрах видно, как черный автомобиль въезжает на мост и начинает петлять, создавая угрозу встречными автомобилистам.
По словам автора видео, машину не занесло, а водитель дрифтовал намеренно.
Один из встречных автомобилистов решил перестраховаться и притормозил. А следвавший за ним микрогрузовик, видимо, не успел среагировать на данный маневр и, уходя от столкновения, выехал на встречнуюю полосу, где в тот момент как раз находился горе-дрифтер.
Удар получился довольно мощный.
О пострадавших не сообщается.
Пользователи Сети мгновенно отреагировали на данное видео комментариями:
"Операция "Убить дрифтера"",
"Это не дрифтер! Это объездун трещин мостовых",
"Да видно, что намеренно угла дал",
"Таких, кто на дороге общего пользования косячит, вот только так и ликвидировать",
"Помеху создал "хорёк", грузику деваться не куда было, а тут ещё "танцор" на черной тачке",
"На первый взгляд кажется, что виноват харёк (типо зачем встал посреди дороги), а он всего лишь избегал столкновения с «мамкиным дрифтером», в которого и въехал грузик, не успев разтормозиться. Итог: карма нашла "оленя", а грузик жалко, теперь он виноват",
"Это хорошая знакомая, объезжая ямы (так как последний ремонт моста делался в 2014-15 году) её понесло в занос. А у нас тут полгорода любителей с центра на мост на скорости залетать. Вот груз и ехал с бешеной скоростью, что впоролся. Чел оплатил машину, дело закрыто. Диванные критики расходитесь".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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