Операция "Убить дрифтера": курьезное ДТП обсуждают в Сети

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Лесозаводске, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Видео данного происшествия попало в социальную сеть. На кадрах видно, как черный автомобиль въезжает на мост и начинает петлять, создавая угрозу встречными автомобилистам.

По словам автора видео, машину не занесло, а водитель дрифтовал намеренно.

Один из встречных автомобилистов решил перестраховаться и притормозил. А следвавший за ним микрогрузовик, видимо, не успел среагировать на данный маневр и, уходя от столкновения, выехал на встречнуюю полосу, где в тот момент как раз находился горе-дрифтер.

Удар получился довольно мощный.

О пострадавших не сообщается.

Пользователи Сети мгновенно отреагировали на данное видео комментариями:

"Операция "Убить дрифтера"",

"Это не дрифтер! Это объездун трещин мостовых",

"Да видно, что намеренно угла дал",

"Таких, кто на дороге общего пользования косячит, вот только так и ликвидировать",

"Помеху создал "хорёк", грузику деваться не куда было, а тут ещё "танцор" на черной тачке",

"На первый взгляд кажется, что виноват харёк (типо зачем встал посреди дороги), а он всего лишь избегал столкновения с «мамкиным дрифтером», в которого и въехал грузик, не успев разтормозиться. Итог: карма нашла "оленя", а грузик жалко, теперь он виноват",