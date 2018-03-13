О ликвидации Пенсионного фонда рассказали экономисты

Ликвидация Пенсионного Фонда России — это бессмысленная замена одной госструктуры на другую. Об этом заявил замдиректор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«Если ликвидировать ПФР, то все равно придется перевести большую часть персонала — тех, кто занимается расчетом назначения пенсии и поддержкой соответствующей информационной системы, а также администрированием выплат пенсионного капитала, материнского капитала, единовременных денежных выплат, других социальных пособий, — в какое-то другое ведомство, на которое будут возложены соответствующие функции», — заявил Горлин в беседе с «МК». По его словам, задача пенсионной системы не только в том, чтобы непосредственно выплачивать пенсии, но и в том, чтобы рассчитывать их размер с учетом пенсионных прав.

По мнению доктора экономических наук, депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой, необходимо также учитывать интересы тех, кто получает пенсии. «Если упразднить ПФР, то куда бежать бедным пенсионерам, которые давно привыкли к определенному порядку вещей, знают, где находятся отделения фонда, лично знакомы с его инспекторами?», — заявила Дмитриева.

Ранее стало известно, что объединение лево-патриотических сил (партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России») будет добиваться возвращение прежнего пенсионного возраста и ликвидации Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов. По словам политика, сейчас ПФР тратит деньги на услуги пиарщиков, огромные зарплаты топ-менеджеров, шикарные офисы и большой штат сотрудников. При этих условиях фонду ежегодно не хватает трех трлн рублей на выплату самих пенсий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]