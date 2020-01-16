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Из горящей многоэтажки во Владивостоке эвакуировали 16 человек

Из горящей многоэтажки во Владивостоке эвакуировали 16 человек

6 февраля на пульт пожарной охраны города Владивосток поступил сигнал о том, что на улице 2-я Строительная произошёл пожар в многоквартирном жилом доме, сообщают «Вести:Приморье».

Спустя 10 минут, к месту происшествия прибыли расчёты огнеборцев. Горели квартира и балкон на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

Приступив к тушению, пожар был локализован, ликвидирован на площади 18 кв. м. В тушении были задействованы 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

Пожарными была проведена эвакуация 16 жильцов дома. К сожалению, в результате происшествия пострадал мужчина, огнеборцы вынесли его на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи, рассказали в пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

 

видео dps.control
 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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