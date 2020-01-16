Из горящей многоэтажки во Владивостоке эвакуировали 16 человек

6 февраля на пульт пожарной охраны города Владивосток поступил сигнал о том, что на улице 2-я Строительная произошёл пожар в многоквартирном жилом доме, сообщают «Вести:Приморье».

Спустя 10 минут, к месту происшествия прибыли расчёты огнеборцев. Горели квартира и балкон на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

Приступив к тушению, пожар был локализован, ликвидирован на площади 18 кв. м. В тушении были задействованы 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

Пожарными была проведена эвакуация 16 жильцов дома. К сожалению, в результате происшествия пострадал мужчина, огнеборцы вынесли его на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи, рассказали в пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

видео dps.control







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru