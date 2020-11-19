«Люди падают, машины несет»: коллапс на дороге напугал жителей Владивостока

Во Владивостоке продолжается ситуация, в которой могут пострадать и пешеходы, и водители, сообщают «Вести:Приморье». Автор видео поясняет, такая ситуация складывается на улице Крылова.

В одном из приморских пабликов опубликовано видео, где видно, пешеходы пытаются преодолеть участок дороги, держась за стену здания, чтобы не упасть под колеса неуправляемых машин.

Улица Крылова, от Некрасовской на Гоголя спуск. Люди падают, машины несет

, пишет автор поста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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