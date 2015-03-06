«Просрочку» направил в детские сады Приморья предприимчивый поставщик

В феврале 2021 года при мониторинге ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлены новые факты оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию с истекшими сроками годности, предназначенную для школ и детских садов Приморского края, сообщают «Вести:Приморье».

Должностными лицами Управления Россельхознадзора установлены факты отправки поставщиком ИП Гончаренко И. Н. в детские сады приморских поселков Ольга и Терней продукции с истекшим сроком годности. В частности, уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя 20 января 2021 года оформлены эВСД на утиный фарш со сроком годности до 17 января 2021 года (продукция была направлена в детский сад № 2 поселка Ольга) и эВСД на сыр со сроком годности до 30 ноября 2020 года (получателем продукции стал детский сад № 2 поселка Терней).

20 января уполномоченное лицо ООО «Гелиос» оформило эВСД на мясные тефтели со сроком годности до 26 декабря 2020 года. Продукция была поставлена в среднюю общеобразовательную школу № 3 села Булыга-Фадеево Чугуевского района Приморского края.

26 января 2021 года уполномоченным лицом ИП Гуларьянц М. М. оформлен эВСД на рыбные палочки, срок годности на которые истек 22 января 2021 года. Продукция направлена в среднюю общеобразовательную школу № 3 поселка городского типа Кавалерово Приморского края.

Управлением Россельхознадзора деятельность уполномоченных лиц ИП Гончаренко И. Н., ИП Гуларьянц М. М. и ООО «Гелиос» во ФГИС «Меркурий» аннулирована, отметили в ведомстве.

В отношении поставщиков продукции возбуждены дела об административном правонарушении и назначено проведение административных расследований по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Бюджетные учреждения проинформированы о поставках продукции с нарушением требований действующего законодательства для принятия мер по ее изъятию из оборота.

Всего с начала 2021 года при мониторинге ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора выявлено 19 нарушений, допущенных поставщиками продукции в социальные учреждения Приморского края и Сахалинской области. В отношении нарушителей вынесены определения о возбуждении дел об административном правонарушении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru